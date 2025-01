Homem é preso em flagrante após estuprar e desmaiar babá de sua filha em Rio Branco

Rafael dos Santos Soares, de 26 anos, foi preso neste sábado (25), acusado de estuprar a babá de sua filha no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Segundo informações das autoridades, o crime ocorreu na residência do suspeito enquanto a vítima cuidava da criança.

De acordo com o relato da vítima, uma jovem de 19 anos, o acusado utilizou uma faca para rendê-la, cometeu o estupro e fez a vítima desmaiar aplicando um mata-leão antes de fugir. Após recobrar a consciência, a jovem conseguiu pedir ajuda à mãe, que acionou a Polícia Militar.

A guarnição liderada pelo 2º Tenente Eliabe prestou atendimento à vítima, que relatou fortes dores. Após o registro do caso na Delegacia da Mulher, a vítima foi encaminhada à Maternidade Bárbara Heliodora, onde foi constatada a presença de um objeto, identificado como um plug anal.

Procedimentos médicos foram realizados para a retirada do objeto, e a mulher recebeu os cuidados necessários conforme os protocolos aplicáveis em casos de estupro. Após receber alta, ela retornou à Delegacia da Mulher para prestar depoimento.

O acusado foi localizado por policiais militares do Tático do 1º Batalhão no bairro Estação e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado pelo crime de estupro.

Conforme os primeiros relatos da vítima à polícia, o suspeito teria a ameaçado com uma faca e ordenado que ela não contasse o ocorrido a ninguém antes de desmaiá-la. Durante o interrogatório, Rafael confessou o crime e admitiu ter introduzido o plug na vítima.

O caso segue sob investigação.

*com informações de Rose Lima