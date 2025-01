Homem é preso pela 2ª vez por tentar estuprar adolescente após pedir água à vítima

A Polícia Militar prendeu em flagrante, neste domingo (27), um homem de identidade não revelada que tentou estuprar uma adolescente de 16 anos após pedir água à vítima. O caso aconteceu no Ramal do 20, em Mâncio Lima, no interior do Acre.

Antes de ser preso em flagrante e ser levado para a delegacia, o homem foi visto por testemunhas ameaçando a menina com uma faca.

“Com ele foi apreendida uma faca e, segundo testemunhas, esse cidadão estava transitando por aquele ramal e, quando ele chegou a uma residência, foi solicitar água para a pessoa que estava lá, que se tratava de uma adolescente de 16 anos. Vendo que ela estava sozinha na residência, ele, então, tentou, mediante a ameaça, realizar o seu ato”, explicou o comandante da PM no município, capitão Daniel Teixeira, ao G1 Acre.

Há poucos dias, o suspeito já havia sido preso por um caso de estupro, no mesmo ramal, mas foi solto durante audiência de custódia. Ele voltou ao local para ameaçar alguém da família da primeira vítima, para não ser preso.

“Esse cidadão, possivelmente, já estaria envolvido em outra ocorrência de tentativa de estupro, ali mesmo, naquela região, só que não havia sido noticiado para as autoridades policiais. Então, a gente vê que é um indivíduo que estava causando muito terror ali naquela região, que, então, a Polícia Militar conseguiu fazer a sua devida prisão”, finalizou o comandante.