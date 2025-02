Homem é preso suspeito de estuprar e maltratar enteada e filhos em Manaus

De acordo com a delegada Deborah Leão, as crianças menores foram alvos de atos libidinosos, com o suspeito forçando um beijo na criança de 1 ano e tocando nas partes íntimas das meninas, além de beliscar os seios delas. Os abusos contra os meninos foram presenciados pela adolescente de 14 anos e pela criança de 7 anos.