Homem faz enfermeira refém e morre apos ser baleado pela PM

Um homem de 59 anos morreu na noite de sábado (18) após fazer uma enfermeira refém e ser baleado por policiais militares na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Municipal de Morrinhos, no Sul de Goiás. Ele estava internado há três dias devido a problemas renais e teria sofrido um surto psicótico, ameaçando funcionários da unidade com um pedaço de vidro.

De acordo com a administração do hospital, o homem identificado como Luiz Cláudio Dias, morador de Professor Jamil, tentou deixar a UTI, desobedecendo às orientações da equipe médica. Durante a crise, ele quebrou o vidro de uma janela no banheiro feminino e usou um dos cacos para fazer uma técnica de enfermagem refém, ameaçando feri-la.

A Polícia Militar foi acionada e tentou negociar com o homem para que libertasse a funcionária. Apesar das tentativas de diálogo, ele se manteve agressivo. Segundo a PM, em determinado momento, Luiz Cláudio tentou ferir a refém. Para evitar que ela fosse machucada, um dos policiais atirou contra ele.

“Essa ocorrência aconteceu rapidamente e no momento em que ele ia atentar contra a vida da funcionária, o policial militar agiu rapidamente, efetuando um disparo na tentativa de atingir os membros inferiores, mas esse paciente se encurvou e esse disparo atingiu a parte lateral desse indivíduo surtado.”, explicou Leonardo Costa, Comandante do 36º BPM.

O homem que fez a enfermeira refém em Morrinhos foi socorrido imediatamente pelas equipes médicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A técnica de enfermagem não sofreu ferimentos, mas ficou abalada emocionalmente. A Polícia Civil vai apurar os detalhes do surto e da intervenção policial.

Luiz Cláudio havia sido transferido para o Hospital Municipal de Morrinhos pelo sistema de regulação do município de Piracanjuba. O hospital informou que está prestando apoio à equipe de saúde envolvida no incidente.

A PM disse, por meio de nota, que foi determinada a instauração de procedimento administrativo para apurar os fatos.