Homem morre em batida após permitir que filho de 16 dirigisse carreta

Um homem de 35 anos morreu após uma carreta que era conduzida por seu filho, um adolescente de 16 anos, se envolver em um acidente com outro caminhão na BR-116, em Medina, no Vale do Jequitinhonha (MG). O caso ocorreu na tarde desta última segunda-feira (20/1) e a vítima, pai do adolescente, dormia no momento da colisão.

O que aconteceu:

Um homem morreu após a carreta que era conduzida por seu filho, um adolescente de 16 anos, colidir frontalmente com outro veículo semelhante na BR-116, em Medina, Vale do Jequitinhonha (MG);

Segundo a PRF, a colisão pode ter acontecido devido à falta de habilidade do menor, que invadiu a contramão. No momento da batida, o pai estava dormindo;

Encontrado preso entre as ferragens, o adolescente ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital da cidade de Teófilo Otoni. O homem veio a óbito após a colisão;

Durante a ocorrência, a PRF acionou a Polícia Militar pedindo apoio para evitar o saque da carga transportada. Dois suspeitos foram presos saqueando diversos sacos de roupas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão ocorreu por volta das 6h da manhã. O veículo no qual estavam pai e filho estava carregado de roupas.

Ainda segundo a PRF, o tacógrafo do veículo indicou que o descanso obrigatório não foi cumprido, sendo que, de acordo com a lei, em um intervalo de 24 horas, são necessárias 11 horas de descanso. A corporação informou que o motorista do outro veículo, que seguia transportando peças automotivas, não teve ferimentos.

Roubo de cargas

Após a colisão frontal entre os dois veículos, a PRF acionou a Polícia Militar (PM) para evitar as tentativas de furtos de ambas as cargas. Durante o atendimento do acidente, dois homens, um de 23 anos e outro de 45 anos, foram presos por furto.

Segundo a PM, um deles foi visto saqueando diversos sacos de roupas e colocando no próprio veículo. O outro também foi preso em flagrante arremessando dois fardos que continham calças, transportadas pelo caminhão da vítima que veio a óbito.

As autoridades recuperaram a mercadoria saqueada e apreenderam o veículo usado durante o furto. Ambos foram encaminhados para a delegacia junto com os materiais apreendidos. As causas do acidente estão sendo investigadas.