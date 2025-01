Homem que matou ex-esposa na frente da filha por não aceitar separação se torna réu

Jairton Silveira Bezerra, agora réu no caso em que assassinou sua ex-companheira, terá um prazo de dez dias para apresentar sua defesa. A motivação do crime seria a não aceitação do término do relacionamento.

A decisão foi proferida pelo juiz Alesson Bráz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. Jairton foi legalmente declarado réu pelo assassinato de Paula Gomes da Costa, de 33 anos, ocorrido em outubro de 2024. O crime aconteceu na presença da filha do casal, de 7 anos, na região do Alto Alegre, em Rio Branco.

Jairton Silveira responderá à ação penal pelo crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio, violência doméstica e por ter cometido o crime na presença de descendente da vítima — sua própria filha, de apenas sete anos.

A denúncia, aceita pelo Ministério Público do Acre (MP-AC), garante ao réu um prazo de dez dias para apresentar sua defesa, por meio de seu advogado. O magistrado decidiu pela manutenção da prisão preventiva de Jairton, justificando que não há fatos novos que possibilitem a revogação da medida.

O acusado foi preso no dia 6 de novembro de 2024, após se apresentar à Delegacia da Mulher, acompanhado de seu advogado. De acordo com as investigações, ele atacou Paula Gomes em via pública, sem dar à vítima qualquer chance de defesa, enquanto ela estava acompanhada da filha e do pai do acusado.

No dia do crime, Jairton chegou a colocar a filha dentro do carro e fugiu em alta velocidade, mas posteriormente deixou a criança na casa de uma tia.

Ainda conforme relatos, o próprio pai do acusado afirmou que seu filho não aceitava a separação e vinha perseguindo a vítima frequentemente.