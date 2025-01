Homem que queimou Alcorão m 2023 como protesto é morto enquanto fazia live no TikTok

Salwan Momika e Salwan Najem queimaram páginas arrancadas de um exemplar do Alcorão em Estocolmo, no dia 31 de julho de 2023. Essa havia sido a terceira manifestação em cerca de um mês, mas a primeira desde que o então primeiro-ministro sueco alertou que manifestações envolvendo a profanação do livro sagrado do Islã estavam tornando a Suécia um alvo crescente para o terrorismo.