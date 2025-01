Homem sofre disparo acidental em seringal e é levado ao PS de Rio Branco em estado grave

Francisco Alves da Silva, de 56 anos, foi vítima de um disparo acidental durante uma caçada na manhã desta segunda-feira (20). O acidente ocorreu no Seringal Catapará, na zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo testemunhas, Francisco participava de uma caçada quando, de forma inesperada, foi atingido por um disparo acidental de uma espingarda. O tiro atingiu a região abaixo da axila direita e transfixou, causando uma lesão grave no pulmão e em outros órgãos vitais.

Devido ao ferimento, a vítima perdeu muito sangue e sofreu um possível choque hipovolêmico, condição crítica provocada pela perda significativa de sangue, que compromete o funcionamento do coração e de outros órgãos essenciais.

Rapidamente, a vítima foi colocada em uma voadeira, e moradores desceram pelo Rio Acre em busca de socorro. Ao chegarem ao Porto do Benfica, uma ambulância de suporte básico já aguardava para prestar os primeiros atendimentos.

Durante o transporte até o pronto-socorro de Rio Branco, foi necessário solicitar o apoio de uma ambulância de suporte avançado, que interceptou o trajeto na região da Vila Acre e conseguiu estabilizar o homem antes de sua chegada à unidade hospitalar.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender a ocorrência.