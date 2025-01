Homens que procuravam o Pé Grande são encontrados mortos em floresta dos EUA

Dois homens, de 37 e 59 anos, foram encontrados mortos na Floresta Nacional Gifford Pinchot, no estado norte-americano de Washington, após terem desaparecido enquanto procuravam pelo Pé Grande, no sábado (28).

Os corpos das vítimas, que eram naturais de Portland, no estado de Oregon, foram localizados após três dias de buscas, segundo informou o Gabinete do Xerife do Condado de Skamania em um comunicado.

As autoridades detalharam ainda que a dupla provavelmente morreu devido à exposição aos elementos naturais e à falta de preparação para enfrentar o frio intenso que fazia na região.

O alerta foi dado por um familiar de uma das vítimas, que planejava retornar para casa na véspera de Natal. O veículo da dupla foi identificado por câmeras de trânsito, o que deu início a “buscas exaustivas em terrenos difíceis e sob condições climáticas adversas”.

“Durante três dias, o coordenador de busca e salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Skamania mobilizou mais de 60 voluntários para as operações de busca e salvamento, incluindo equipes com cães, drones e busca terrestre. Além disso, foi solicitado um recurso aéreo da Guarda Costeira dos Estados Unidos, baseada em Astoria, Oregon, para auxiliar nas buscas”, diz o comunicado.

A entidade teceu ainda agradecimentos aos voluntários que “lutaram contra temperaturas negativas, neve, níveis de água elevados, chuva intensa, queda de árvores e terrenos muito arborizados”, assim como “à tripulação da Guarda Costeira dos Estados Unidos que prestou um serviço inestimável e voou com mau tempo numa tentativa de ajudar nesta missão”.

O Pé Grande é uma criatura mítica que, segundo reza a lenda, pode ser encontrado nas florestas norte-americanas, particularmente nas do noroeste do Pacífico.