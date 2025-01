Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

PEQUENO PODER

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário em conjunção a Plutão.

As almas pequenas afirmam que a natureza do poder se revela através do medo que é disseminado no mundo, mas o medo é um sentimento ordinário, que habita na alma de toda nossa humanidade e que, como o sexo, não precisa de marketing para ser vendido, todas as pessoas são seduzidas por essas dimensões sem grande esforço.

Não, almas pequenas, poder não é medo, o medo tem força, como o sexo, mas não é poder. Poder real e verdadeiro é a capacidade de infundir respeito espontâneo nas pessoas por meio do exemplo de atitudes nobres e sábias, que abrem caminhos sem necessidade de demonstração de força nem de intimidações militares ou econômicas.

Tudo é pequeno quando a alma é pequena, afirma o poeta, por isso, mantém tu a tua alma grande, ainda que o mundo seja pequeno.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas não são as mesmas, você tampouco é a mesma pessoa de antes, está tudo mudando, e se é para melhor ou pior, ainda é cedo para avaliar. Uma coisa é certa, é melhor não repetir o que outrora dava certo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria lindo se as coisas acontecessem sem você ter de se esforçar demais, porém, se isso fosse assim nosso planeta seria outro completamente diferente. Por aqui as coisas acontecem quando as fazemos acontecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite resistir ao espírito do tempo, que traz mudanças radicais de posicionamentos. Nada do que outrora servia para sua alma se sentir segura dentro de conceitos firmes continua do mesmo jeito. Reinvenção em andamento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Essa erupção de sentimentos contraditórios que toma conta de sua alma há de ser administrada com sabedoria, porque apesar de sua vontade de chutar o balde ter endereço certo, seria melhor amadurecer ainda mais essa vontade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você não precisa baixar o nível diante das atitudes que as pessoas tomam, apesar de ser essa a tentação. Você precisa manter a elegância, sem perder a firmeza necessária para contrariar os absurdos que andam acontecendo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas as potencialidades que se apresentam que a alma fica atordoada e indecisa. Procure não se precipitar na direção de nada, mas amadurecer o quanto necessário as ideias para que suas escolhas sejam sábias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em alguma hora teria de acontecer de você perder a paciência diante dos absurdos que o mundo impõe. Essa hora é quando sua alma se mune de uma vontade fora do comum e consegue derrubar o que pareceria impossível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nada mais será como antes, nunca mais. Tenha isso em mente para não continuar investindo seus recursos objetivos e subjetivos em pessoas e empreendimentos que têm tudo para dar errado. Hora de mudar tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você se dispõe a dizer algumas verdades, a contrapartida irá acontecer também, portanto, você também precisa se dispor a ouvir as verdades que lhe serão ditas. A verdade é uma interlocução.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para sua alma se sentir segura, seria preciso muita coisa, e nem tudo está ao seu alcance de imediato, mas isso não há de ser problema, ao contrário, a situação convida você a dar início à construção do destino.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é quando sua alma há de tomar atitudes que teriam sido impensáveis em outras épocas, mas tenha em mente que tudo mudou. Você não é a mesma pessoa de outrora, e o mundo pelo qual você transita tampouco.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O medo será sempre sua fiel companhia de todos os momentos, porque nos momentos gloriosos você terá medo de perder o que conquistou, e nos momentos adversos você terá medo de não se levantar mais. Exorcize o medo.