Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça

O MEDO QUE APEQUENA

Data estelar: A Lua se junta à conjunção de Mercúrio e Plutão.

O medo é imposto através de intimidações, mas não são as intimidações que produzem o medo, esse sentimento está instalado na alma de nossa humanidade e só precisa ser explorado com astúcia para manipular de acordo com as péssimas intenções que motivam a intimidação.

Se nossa humanidade não desse tanto crédito ao medo atávico que sente é certo que seria muito mais difícil a manipular com as intimidações e com a desinformação que se tornaram tão populares com as redes sociais.

O verdadeiro poder não é o que explora o medo, mas o que inspira a coragem e a compaixão. Gandhi liderou uma nação à independência demonstrando que a força moral supera a opressão. Buda demonstrou que o poder provém da interiorização, não do domínio sobre os outros. Cristo demonstrou que o amor incondicional transcende o medo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pessoas que outrora eram importantes deixaram de ser, e algumas outras que sua alma não dava muito valor se apresentam agora com outro interesse. Está tudo mudando, é bom sua alma ficar atenta a esse movimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não importa o custo nem o quanto você tenha de enfiar o pé na porta para garantir que suas pretensões prevaleçam, o que importa é que você, apesar de quaisquer temores, continue em frente para fazer acontecer tudo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nada do que um dia foi certeza para você continua igual, sua alma passou em revista os conceitos e ideais que outrora pareciam eternos, mas que agora decaem e desaparecem, sendo substituídos por outros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas andam bastante alteradas, porém, inconscientes também, e por isso agem de maneiras que contrariam as regras do convívio. Procure registrar o que acontece sem, no entanto, tomar ainda qualquer atitude.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que as pessoas tomem atitudes que intimidem você, guarde esse sentimento num canto escuro de sua alma e revide com toda sua força, mas sem perder a elegância, porque não se trata de baixar o nível da situação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Enquanto houver indecisão no íntimo de sua alma, melhor não se precipitar na direção de nada nem de ninguém. É melhor amadurecer tudo que acontece com sabedoria, selecionando o que seja mais agradável e próspero.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A impossibilidade está na maneira de pensar as coisas, e não nas circunstâncias, mesmo que essas sejam de bom tamanho e assustadoras. Mude sua maneira de pensar, isso é totalmente possível e ao seu alcance. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Hora de dar uma machadada no destino, para separar o antes do depois. Hora de você se lançar com atrevimento a um destino desconhecido, com a alma motivada pela boa vontade de não se repetir nunca mais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As verdades precisam ser ditas. É agora que você poderá constatar que a verdade não é relativa coisa alguma, porque se for verdade, ela é absoluta, e se for relativa, é apenas um ponto de vista, e nada além.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O destino se constrói aos poucos, a cada dia, de detalhe em detalhe, porém, para isso sua alma precisa ter clareza a respeito dos objetivos que persegue, e ainda mais, ser sincera a respeito das motivações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Repetir o que deu certo outrora seria a melhor maneira de falhar. Neste momento sua alma encontra a oportunidade de se reinventar e, com isso, surpreender as pessoas que esperam manipular você do jeito de sempre.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se ada medo que você sentiu na existência você teria ganho uns centavos, a essa altura do campeonato seria a pessoa mais rica do mundo. O medo pode e deve ser substituído pela alegria, ela sim enriquece a alma.