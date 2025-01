Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Agora que o barulho das festas de fim de ano começa a ficar para trás é hora de começares a te preparar para os anos vindouros, que serão de enorme impacto para a história da civilização, mas não nos moldes bélicos e imperialistas de tempos passados, porque se há algo que precisamos todos entender é que o mundo não é mais o mesmo, e que nossos ancestrais, por mais lúcidos que tenham sido, não conseguiram imaginar o que inventamos e, por isso, é de pouco valor continuarmos repetindo os pensadores de outrora, temos de pensar por nós mesmos.

E pensar é algo que não nos foi ensinado, ao contrário, nos ensinaram a repetir o que os outros pensaram, nunca como uma faculdade que precisamos treinar a cada solitário instante de nossas existências, em que temos de tomar decisões e iniciativas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O torpor vai sumindo e sendo substituído por uma vontade de entrar em campo o mais rapidamente possível, para iniciar a construção de um destino libertador. Nada fácil esse destino, porém, sempre à disposição da humanidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas são boas companhias, mas até certo ponto, porque quando sua alma começa a ficar exausta do barulho e da distração, as mesmas pessoas, com as mesmas situações, se tornam estressantes. Saiba quando se distanciar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Articule bem seus interesses práticos com os relacionamentos que se encontram disponíveis para abrir portas e estenderem ajuda no caminho. Tenha em mente que o que você pretende não pode ser realizado sem ajuda. Só com ela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando as ideias abandonam a dimensão da teoria e precisam ser postas em prática, nem que seja para as descartar, se não se mostrarem factíveis. Esse é o processo que sua alma há de administrar agora.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os humores densos se dissipam e a alma entra na clareza novamente, uma condição mais adequada e pertinente, principalmente porque o ano já se mostra vibrante e cheio de coisas para serem administradas. Lucidez e bom humor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De vez em quando dão umas vontades loucas que surgem como fantasias na mente, mas que vêm cheias de emoções muito intensas e, por isso, não podem ser descartadas como se nada valessem. Você vai apostar nelas?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando as pessoas são receptivas à sua presença e ouvem com atenção seus pedidos e sugestões, esse é o melhor cenário possível, nem sempre disponível, mas eis que, agora, anda se abrindo uma janela de oportunidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Menos divertimento e mais concentração nas questões produtivas que você deixou engatilhadas no ano passado, e que agora hão de ser retomadas, porque ainda representam potencialidades que devem ser trabalhadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A retenção chegou ao fim, e agora, pelo menos temporariamente, sua alma pode se dedicar ao que mais gosta, se precipitar na direção do desconhecido em busca de aventuras excitantes, mesmo que não resultem em nada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muito barulho por nada, isso acontece muito entre as pessoas, porque é usual elas criarem narrativas cheias de emoção que parecem prometer grandes experiências, só que na hora da prática se mostram pífias.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É preciso perder o controle para reconhecer o real valor de manter tudo sob domínio. Não há nada de patológico em pretender controlar tudo que lhe dizer respeito, esse anseio é importante e, além disso, muito humano.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Trapalhadas acontecem o tempo inteiro, e além de serem naturais na experiência humana, se bem aproveitadas podem se transformar em objeto de bom humor, e desopilar o fígado com altas e sonoras risadas. É bem por aí.