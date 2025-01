Idaf Investiga possível caso de raiva de herbívoros em zona rural no interior do Acre

Técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), nos municípios de Tarauacá e Feijó, realizaram a coleta de amostras do tecido nervoso de uma equina, com sintomas da raiva dos herbívoros. A equipe realizou a ação no último sábado (4), no Seringal Itamaraty, Rio Murú, zona rural de Tarauacá.

A medida faz parte de protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por intermédio do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH).

A equina apresentava sinais sugestivos de doença nervosa, com lesões de espoliações de morcegos hematófagos. O material coletado foi enviado para análise laboratorial, que definirá o diagnóstico.

De acordo com o médico veterinário, Vinicius Braga, é de grande importância que os produtores monitorem constantemente as doenças de seus rebanhos, para assim, notificar o Idaf, que dará prosseguimento com as providências necessárias.

“É de suma importância a vigilância passiva, onde o produtor monitora ou observa enfermidades ou mortalidade em seus rebanhos e leva as informações ao Idaf para que sejam tomadas as providências necessárias para estudo e identificação de caso. A agilidade da resposta à notificação do produtor evita o aumento do problema e as perdas de sua produção, como foi feito no caso em questão”.

Em 2007 o órgão criou o Programa Estadual de Controle da Raiva de Herbívoros (PECRH), que visa a ampliação da vacinação de animais como bois, cavalos e cabras, e demais animais de pasto, bem como a captura dos transmissores, morcegos.

Entre 2019 e 2023, todas as regionais do estado tiveram casos confirmados, com maior prevalência nas regionais de Tarauacá, Envira e Juruá, em razão das ações de saúde realizadas.

Com informações Agência de Notícias do Acre