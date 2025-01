IEM Katowice 2025: times brasileiros têm dia perfeito na estreia

Com vitórias nos seis jogos disputados pelos seus três times, o Brasil teve um dia perfeito no IEM Katowice 2025, um dos mais importantes campeonatos internacionais do Counter-Strike do mundo. FURIA, MIBR e paiN Gaming venceram as adversárias por 2 a 0 na rodada inicial da fase de entrada, em Katowice, na Polônia, nesta quarta-feira (29).