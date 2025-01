IFAC nomeia professores e técnicos administrativo do Concurso Público para quadro efetivo

A reitora substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – Ifac, no uso de suas atribuições legais nomeou os candidatos em caráter efetivo, para o quadro de pessoal da entidade que participaram do Concurso Público edital 01/2023.

O nome dos comtemplados que irão compor o quadro permanente de pessoal do IFAC foi publicado do DOU-Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (20), e o certame foi gerenciado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O Ifac informou, por meio da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, que o resultado final do concurso para cargos de professor da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico – Edital nº 01/2023/IFAC (Docente EBTT), está disponível e pode ser acessado no link: https://idecan.selecao.net.br/informacoes/24/.

E o resultado final abrange todos os candidatos que estão aptos a classificação e que o número previsto no edital para cadastro de reserva será divulgado somente no momento da homologação do referido certame, respeitando o edital.

Nos termos do art. 13, § 1º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, fixa o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a posse, contados a partir da publicação desta portaria. Em Parágrafo Único, a lei diz que “A presente nomeação será tornada sem efeito se o candidato nomeado não tomar posse no prazo fixado no caput deste artigo (art. 13, § 6º, da Lei nº 8.112, de 1990).