Imagem capturada pelo Google Maps gera debates sobre ‘cidade perdida’ na divisa com o Acre

Uma imagem capturada pelo Google Maps às margens do rio Purus, na região Sul do Amazonas, na divisa com o Acre, está causando alvoroço na Internet porque sugere ser uma “cidade perdida” na Amazônia, segundo muitos internautas.

É o que vem sendo debatido nos últimos dias. Muitos internautas têm tido que a descoberta da imagem misteriosa é uma espécie de “CPU da Terra”, já que a formação intrigante chamou atenção por seu padrão que lembra circuitos tecnológicos ou até uma grande placa-mãe.

A imagem rapidamente viralizou, alimentando teorias sobre uma possível cidade perdida, comparada à famosa Ratanabá e ao místico Shamb-Allah, descrito em textos orientais.

Imagens publicadas nas redes sociais geraram milhões de visualizações, mas também levantaram dúvidas. Alguns acreditam ser um erro técnico causado pelos sensores dos satélites.

O especialista em geoprocessamento Maycon Castro, analisou as imagens e explicou ao Portal Amazônia que os padrões visíveis seriam reflexos da água e erros de captura. “O que faz a água aparecer um monte de chipes na verdade é a variação da intensidade da luz na água. E aí, no momento exato que o satélite capturou foi com falhas. Um erro muito comum capturado por sensores orbitais, sensores de satélite, é como se você tirasse uma foto e tivesse uma refletância, muita luz na foto. O mesmo acontece com esse tipo de água. Então praticamente isso daí é erro de captura”, disse o especialista.

Castro destacou que esses fenômenos são comuns em sensores orbitais e não significam que a região abrigue estruturas humanas ocultas. Mesmo assim, a descoberta reforça o fascínio por mistérios da Amazônia, onde realidade e imaginação continuam a se cruzar.