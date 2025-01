O influenciador digital Luis “Acre” Taumaturgo, conhecido como É o Acre, vai realizar a primeira edição da É o Acre Cup, no ginásio de Feijó, no próximo sábado (12), para crianças de 10 a 14 anos.

Para participar, basta republicar a publicação do influenciador no Instagram com a seguinte mensagem: “Quero participar da É o Acre cup”, e encaminhar como mensagem direta para o criador do torneio.

Ao todo, serão quatro times com sete jogadores cada, que tenham idade entre os 10 e 14 anos. O Acre ainda vai disputar uma partida de X1 antes do início das disputas do campeonato, e afirma que fará uma sessão de fotos com todos os presentes. A premiação será um par de chuteiras para cada um dos membros da equipe campeã.