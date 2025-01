Influenciadora acreana relata sustos e queimaduras após acidente com fogos de artifício na virada de ano

Durante a virada de ano, a influenciadora digital Jamila Roysal teve um momento tenso e inesperado em meio às comemorações. Enquanto celebrava a chegada de 2025, um pedaço de fogos de artifício desviou e atingiu sua roupa, causando queimaduras nas pernas e região íntima.

“Um pedaco de fogos veio do nada e entrou em baixo do meu vestido e minha bunda e pernas tá tudo sapecado”, contou ela em tom de brincadeira, relatando o susto e a dor que sentiu com o acidente. Ela ainda perdeu um vestido que adorava e passou a noite em lágrimas. “Acreditem se quiser, aconteceu comigo, minha virada de ano foi com as pernas e a bunda queimada e ainda perdi um vestido lindo, não fiz nenhuma foto e ainda chorei a noite toda!”

Apesar do susto e do desconforto, Jamila se mostrou grata por o incidente não ter sido mais grave, e compartilhou com seus seguidores a sensação de alívio. “Graças a Deus o pior não aconteceu, o sentimento é de gratidão pelo livramento”, revelou ela.

A influenciadora, que é natural do Acre, usou a experiência para alertar sobre os perigos dos fogos de artifício, expressando sua nova cautela em relação a eles. “Agora eu juro que vou ter medo de fogos de artifícios. Não é para rir viu galera.”

Veja o vídeo: