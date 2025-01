Inscrições abertas para curso gratuito de Formação Cultural no Acre

Artistas e fazedores de cultura do Acre já podem se inscrever no Curso de Formação em Elaboração e Gerenciamento de Projetos, Currículos e Portfólios Culturais. Totalmente gratuito, o curso é uma oportunidade única para quem busca se capacitar na criação e gestão de projetos culturais de forma profissional e inclusiva.

Com uma carga horária de 240 horas, o curso combina aulas teóricas e práticas na modalidade EAD, além de cinco encontros presenciais em Rio Branco-AC, com transmissão ao vivo para os municípios mais distantes. Durante a formação, os participantes aprenderão a estruturar propostas culturais de acordo com os editais da Fundação Elias Mansour, incluindo a elaboração de projetos, currículos e portfólios, além de entenderem o processo de prestação de contas.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de fevereiro de 2025, e as aulas ocorrerão de 03 de março a 14 de agosto de 2025.

A formação é idealizada e ministrada por Queli Cá, uma profissional com ampla experiência em gestão cultural, projetos e políticas públicas. O curso também contará com a presença de uma especialista em Acessibilidade Cultural, formada pela UFRJ, garantindo uma abordagem inclusiva e acessível para todos.

O projeto foi viabilizado por meio da aprovação no Edital de Formação Cultural nº 07/2024 da Fundação Cultural Elias Mansour, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), repassados pelo Ministério da Cultura e o Governo Federal.

Inscreva-se pelo link: https://abrir.link/tgrdx