Inscrições do Prouni do 1º semestre começam nesta sexta; saiba quem pode pedir bolsa

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1º semestre de 2025 começam nesta sexta-feira (24). Os interessados devem se inscrever até 23h59 de 28 de janeiro pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha.