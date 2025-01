Inscrições para o concurso de fotografia da Prefeitura de Rio Branco encerram nesta segunda

Fotógrafos, tanto amadores quanto profissionais, têm até esta segunda-feira (20) para se inscrever no Concurso de Fotografia Marcos Vicentti, promovido pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com a Associação Comercial do Acre (Acisa). O concurso vai premiar as melhores fotografias capturadas da decoração natalina na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.

O concurso oferece um prêmio total de R$ 13,8 mil, divididos entre as categorias profissional e amadora. Na categoria profissional, o prêmio total é de R$ 9,3 mil, com R$ 4 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º, R$ 1,5 mil para o 3º, R$ 1 mil para o 4º e R$ 800 para o 5º colocado.

Já na categoria amadora, o total de prêmios é de R$ 4 mil, com R$ 1,5 mil para o 1º lugar, R$ 1 mil para o 2º, R$ 800 para o 3º, R$ 400 para o 4º, R$ 300 para o 5º e R$ 100 para os classificados do 6º ao 10º lugar. Além disso, a foto mais curtida no Instagram oficial da Prefeitura de Rio Branco será premiada com R$ 500.