Internautas se chocam ao descobrir verdadeiro nome de Fernanda Montenegro

A atriz Fernanda Montenegro, 95, é um ícone da televisão e do cinema brasileiro, conhecida e respeitada por sua carreira. No entanto, o que muitos internautas não sabem é que o nome verdadeiro da artista não é esse.

Recentemente, após Fernanda Torres, filha da artista, ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Filme Dramático, alguns internautas ficaram surpresos ao descobrir que o verdadeiro nome de Montenegro é, na verdade, Arlette Pinheiro Monteiro Torres.

“Gente, como assim o nome da Fernanda Montenegro é Arlette? Como ela pensou em Fernanda?”, comentou uma internauta. “Foi casada com um Fernando, colocou o nome da filha de Fernanda e o nome artístico Fernanda também, acho que alguém gosta de um nome!”, brincou outra. “Conseguiu criar um nome cheio de potência, combina muito com ela. Rainha”, falou mais uma.

Fernanda já contou, em diversas entrevistas, como e qual o motivo de escolher usar o nome artístico.

“Eu era a locutora Arlette Pinheiro e a radioatriz Arlette Pinheiro. Quando fui escrever, achei que era muito ‘Arlette Pinheiro’. Aí inventei esse nome [Fernanda Montenegro] para redigir”, disse ela, em entrevista à Rádio MEC há três décadas.

A atriz, que foi casada com o ator, diretor e produtor brasileiro Fernando Torres, gostou tanto de seu nome artístico que colocou o nome da filha com ele de Fernanda Torres.

Antes do palco, do cenário da TV, das câmeras de cinema, Fernanda era conhecida apenas pela voz. Ela era a locutora e radioatriz Arlete Pinheiro, da Rádio MEC. Fernanda, que começou na emissora com 15 anos de idade, reconheceu que foi em um estúdio sem câmeras que nasceu a atriz que é hoje.