Invasores estariam fazendo armadilhas para matar indígenas do povo Huni Kuin, no Acre

O Ministério Público Federal (MP) e a Polícia Federal (PF) estão investigando, a partir desta terça-feira (14), denúncias de invasão à Terra Indígena do povo Huni Kuin, em Feijó, interior do Acre. Lideranças indígenas informaram aos dois órgãos federais que os invasores têm feito armadilhas, utilizando flechas, nos pontos de caça do povo Huni Kui, o que coloca em perigo a vida dos caçadores responsáveis pela alimentação da tribo.

O MPF abriu a investigação lembrando que há determinação da Justiça para que a União e a Funai adotem medidas para demarcar a terra, mas o processo ainda não foi consumado. “A demarcação da terra indígena é objeto de ação civil pública e a ação foi julgada parcialmente procedente, com ratificação da tutela de urgência concedida, para determinar à União e à Funai que faça demarcação da terra indígena”, diz o procurador da República Luidgi Santos.

Segundo ele, por se tratar de uma terra indígena pendente de demarcação, “é imprescindível que seja protegida pelo Estado, a fim de que a comunidade indígena que vive no local não sofra uma dupla violação, com a ausência de demarcação e invasão do território”.