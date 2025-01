Irmãos no Acre se casam no mesmo dia e decidem fazer cerimônia juntos; veja fotos na coluna Leia Lima

Olá 2025! Que prazer está de volta interagindo nesse espaço tão aconchegante e bem quisto que é o site de notícias ContilNet. Este ano vamos abordar com ênfase a sociedade do alto Acre, com seus eventos, suas personalidades, vida noturna e não esquecendo de destacar também a sociedade Pandina, da querida Cobija, que também movimenta e aquece o comércio, a gastronomia e o turismo da fronteira. Esta colunista felicita a todos nossos internauta expressando meus desejos de felicidade e muito sucesso nesse ano que se inicia e bem vindos a nosso espaço de encontro de todas as semana.

CASAMENTO

Aconteceu no último dia 10/01 em um dos espaços de eventos mais sofisticados do alto Acre, o enlace dos noivos Max Junior Reis e Alderisa Amaral Macedo e dos também noivos Maxlaine Helena Reis e Lucas Frota de Souza. Os irmãos Max e Maxlaine formalizaram o momento com seus respectivos escolhidos na presença de familiares e amigos próximos.

O evento contou com uma belíssima decoração além de buffet sofisticado. Destaque para entrada da pequena Giulia filha do casal de pecuaristas Max e Alderisa como dama de honra, que além de coroar um grande desejo da filha, emocionou os pais e convidados do evento.

A cerimônia de matrimônio civil foi realizada pela querida e simpática Valéria Aquino juíza de paz do cartório de Epitaciolândia. Parabéns aos noivos!

DOUTORES

O médico ginecologista e Obstetra Gustavo Castro ao lado da esposa, a recém formada medica Selma Maria em noite glamurosa de evento no alto Acre. O casal que tem uma agenda bem corrida na capital acreana, sempre consegue um tempinho para prestigiar os eventos da cidade natal e rever amigos.

RECEBENDO

O Empresário Junior, leia-se PALHOÇA, recebeu recentemente em seu bem conceituado restaurante em Brasileia, o casal de representas da Coca Cola e Heineken no alto Acre Lucia e Sayvam, que na companhia do filho e do irmão Salito, com a namorada Stefanny dos Santos, curtiram a noite temática com participações especiais de cantores locais.

Na ocasião, um remember dos anos 80 e 90 embalaram os convidados que já aguardam ansiosos por mais uma edição. Destaque também para o cardápio, que inclui uma das melhores moquecas da região e agora com a novidade da casa, que é o chopp super gelado e servido na parte externa do ambiente totalmente revitalizado e muito charmoso por sinal.

ENCONTRO DE DIVAS

As belas Janielli, superintendente da Caixa Econômica Federal, a agropecuarista Fran e a gerentes caixa, Jamile e Melissa Sampaio, em noite descontraída colocando a conversa em dia durante encontro em pub na capital acreana, pousando para a nossa coluna.

FICA A DICA

O médico Jhonnathan Mansour aproveitando o final de semana em balneário na vizinha fronteira em Cobija, já deixando como dica para os apaixonados pela natureza como opção de rilex. O espaço que fica no perímetro rural da cidade consta com gastronomia regional e atrativos como jet ski e barcos a remo, espaço para esportes e lazer.

DOUTORA

Um click muito especial da amiga Adriane Queiroz, que já reside há 7 anos em Feira de Santana, na Bahia, onde atua como medica clínica geral. Nossa medica acreana é a prova de como o tempo é generoso com os seus escolhidos, sempre bela e com um sorriso radiante, ela curte dias de sol entre um plantão e outro na cidade Bahiana.

OPORTUNIDADE

