Irmãs cariocas são mais uma dupla confirmada no BBB25: “Não existe outra pessoa que me ature”

As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra. Com a maturidade, a relação se transformou e, hoje, elas cultivam uma forte parceria. “Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature; eu sei que sou um pouco difícil”, declara Thamiris, entre risos.

A caçula é nutricionista. Conta que sua formação é motivo de orgulho para a mãe. Solteira, considera-se extrovertida e comunicativa. Mas confessa ter uma personalidade forte e não levar desaforo para casa. “Thamiris é a pessoa mais estilosa que eu conheço, se destaca em qualquer lugar que chega”, elogia Camilla.

Camilla é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Por ser a mais velha das irmãs, Camilla sempre foi atenta às dificuldades que a família passava. Afirma ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada. “Eu sempre busco lembrá-la de como ela é uma boa mãe, uma mulher muito bonita. E ela sempre faz a mesma coisa comigo”, destaca a irmã Thamiris, que acrescenta o deboche como marca pessoal de Camilla.