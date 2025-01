Isabel Veloso interrompe tratamento contra câncer por falta de remédio; entenda

Mãe de um recém-nascido, a influenciadora digital Isabel Veloso enfrenta um momento crítico em sua batalha contra o linfoma de Hodgkin.

A jovem, diagnosticada ainda na adolescência, está sem acesso ao medicamento nivolumab, mais conhecido como Opdivo, fundamental para o tratamento de sua doença. A falta do remédio pode comprometer ainda mais seu estado de saúde, segundo especialistas.

O médico oncologista Fernando Zamprogno destacou, em entrevista à Caras, a importância do medicamento: “A gente tem algumas drogas nesta classe, ela é usada contra Linfoma de Hodgkin e contra vários tumores de órgãos sólidos, como, por exemplo, câncer de pulmão e câncer gástrico. As imunoterapias têm o objetivo de aumentar a capacidade do nosso sistema imunológico identificar o tumor como algo estranho e assim proporcionar ao nosso próprio sistema imunológico reagir contra o câncer, com grande eficácia muitas vezes.”

Antes dessa interrupção forçada, Isabel já havia pausado o tratamento para levar adiante sua gravidez. O parto, no entanto, precisou ser antecipado para 32 semanas. Segundo o especialista, essa decisão é comum em situações como a dela: “Quando a gente tem essa situação de um parto ou uma gravidez em vigência de um tratamento oncológico, dependendo do tipo de tratamento é possível fazer, outros não são possíveis pelo risco de afetar o bebê. Assim que o parto é realizado – e muitas vezes a gente antecipa o parto mesmo para poder voltar o paciente para o tratamento –, no caso a mãe. Claro que todo atraso compromete, porque a doença está fora de controle, ela está em crescimento, precisa voltar para o tratamento quanto antes.”

Desde o nascimento prematuro de seu filho Arthur, Isabel vem relatando em suas redes sociais os desafios que enfrenta. Com o bebê ainda internado na UTI, ela revelou que não conseguiu compartilhar com seus seguidores detalhes sobre o parto, mas desabafou sobre as dificuldades de lidar com a saúde dele e sua própria luta contra o câncer.