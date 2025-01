Jacaré gigante é maltratado no Acre e vídeo gera revolta na internet; assista

Um vídeo que viralizou nas redes sociais gerou uma onda de indignação e debates sobre a crueldade contra os animais. As imagens mostram um jacaré de grande porte sendo capturado e brutalmente maltratado no Riozinho do Rôla, localizado na zona rural de Rio Branco, Acre.

No vídeo, os moradores aparecem tentando conter o animal, que já está amarrado, enquanto um dos homens utiliza um facão. A crueldade explícita nas cenas chocou internautas e suscitou inúmeros comentários de repúdio e pedidos de providências.

Apesar da ampla circulação das imagens, até o momento não há informações sobre a data da gravação, a identidade dos responsáveis ou o contexto exato da captura, além da origem das informações fornecidas. No entanto, a reação do público foi unânime em classificar a atitude como crime ambiental.

Reações indignadas

Nos comentários, expressões como “Que maldade cortando o rabo dele ainda vivo” e “O homem é o pior perigo para a natureza” resumem o tom geral da indignação.

Outras mensagens apontaram a crueldade do ato, afirmando que “estão cortando ele vivo, isso é crime” e “prisão já! Isso é um absurdo”.

O vídeo não apenas choca, mas também levanta questões sobre a impunidade e a necessidade de maior fiscalização ambiental. Muitos internautas questionaram o impacto negativo da divulgação de tais imagens, temendo possíveis represálias legais aos envolvidos.

Veja o vídeo: