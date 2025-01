Jackie Pinheiro: influencer é pedida em noivado durante noite especial em aldeia do Acre

O pedido de noivado de Maxine Silva

Na noite do revéillon, sob o céu estrelado da Aldeia Yawanawa Saiti Kaya, um pedido de noivado muito especial aconteceu. A influenciadora digital Maxine Silva e seu namorado, Luan Pacífico, viveram um momento inesquecível durante a cerimônia de Uni, rodeados pela energia envolvente da natureza e da cultura Yawanawa, quando ele a pediu em casamento, em profunda conexão com a natureza divina. Um momento especial de união, sem holofotes, vivenciado apenas pelo casal, na força da medicina sagrada. As alianças também seguiram o mesmo rito, feitas em artesanato indígena do povo Yawanawa. Na aldeia, eles foram recebidos com todo carinho pelo cacique Paka Yawanawa e sua esposa, Jéssica Milena Leão, que, com sua sabedoria e hospitalidade, tornaram a imersão ainda mais memorável. Maxine e Luan selaram um novo capítulo de suas vidas, em um momento de pura conexão com a natureza e tradições ancestrais.

Os primeiros dias do mandato de Kamai

Na primeira semana após a posse no cargo de vereador, André Kamai (PT) já disse a que veio, demonstrando seu compromisso com a cidade e com a população. Ele lançou sua candidatura à presidência da Câmara Municipal; chamou a atenção das autoridades, por meio de suas redes sociais, para o aumento dos casos de Covid-19 e de dengue na capital, e para a superlotação das UPAs. Também visitou a escola Luíza de Lima Cadaxo, no Polo Hélio Pimenta, para participar do projeto Festival Pedagógico de Capoeira; e esteve presente na entrega das instalações do Parque de Exposições para a Prefeitura de rio Branco, com o objetivo de abrigar vítimas da enchente, caso necessário. André Kamai está, sem dúvida, honrando a confiança dos eleitores e cumprindo com seu papel de representante da comunidade.

Grace Fahl celebra aniversário no Ceará

No dia 7 de janeiro, Grace Abrahão Fahl celebrou seus 60 anos de forma descontraída e criativa em um resort em Taíba, no Ceará. Ela e seu marido Newton Fahl, que residem na fria Curitiba, optaram por uma festa solar, cercados por familiares e amigos mais próximos, com muito sol, sal e uma bela vista para a praia, criando um ambiente perfeito para a data especial. Uma celebração íntima e alegre, que ficará na memória de todos os presentes.

Revéillon em Cusco

Os amigos Moisés Alencastro, Roberta Lima e as irmãs Jesi (Zinha) e Gracinha Ruela escolheram um destino incrível para a virada do ano: Cusco, no Peru! Entre passeios encantadores pela cidade e as noites fresquinhas, o grupo aproveitou cada momento. A vibe foi super descontraída, com muitas risadas, histórias e, claro, aquele friozinho gostoso para dar um charme a mais nas celebrações de fim de ano. Uma experiência inesquecível, cheia de boas memórias! Zinha veio de Paris-França para celebrar o Natal com a família e está aproveitando a temporada para rever amigos.

Café com Poesia

O primeiro café da manhã de 2025 dominical no Café com Poesia foi recheado de boas vibrações e de cultura, com culinária regional de primeira, bons amigos, playlist maravilhosa e pérolas poéticas pelo poeta Cesinha, Eriana Torquato e o vereador André Kamai. Sigamos com fé e café, celebrando as maravilhas que a vida tem a oferecer!

Influenciador acreano com 600K de seguidores está de férias na capital

O influenciador digital Thawan Martins, que ganhou notoriedade em 2022, ao viralizar nas redes sociais com vídeos de meme no seu trabalho diário como zootecnista na fazenda de sua mãe, em Sena Madureira, está de férias em Rio Branco e postou diversas fotos no Mercado Velho. Ele, que se apresenta como “agroqueen, camponesa cavaleira vaqueira esportiva”, tem mais de 600 mil seguidores no TikTok e 90 mil no Instagram. Ele continua compartilhando conteúdos na zona rural, mas tem também compartilhado conteúdos de viagens de intercâmbio aos Estados Unidos, São Paulo e outros destinos.

Boas energias para o Douglas Richer

Estamos enviando boas energias para o colunista social e influenciador digital Douglas Richer, que está em tratamento no Hospital de Base de São José, em São Paulo, desde o dia 5, com o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Ele está estável, enquanto aguarda com fé o transplante de pulmão. Que a recuperação venha com força e que em breve possamos ver o Douglas brilhando novamente com sua energia positiva e seu trabalho inspirador. Estamos com você, Douglas!

A cultura acreana está de luto

A cultura acreana está de luto com o falecimento da ativista cultural Silene Farias, aos 73 anos, ocorrido no dia 8 de janeiro. Silene estava em Anápolis, Goiás, há 26 dias, realizando tratamento após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). A triste notícia foi confirmada pela Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour (FEM). Em comunicado, o presidente da FEM, Minoru Kimpara, destacou: “Seu legado transcende o tempo e ecoará nas artes, nos movimentos culturais e na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e de serem impactados por seu trabalho”. Silene Farias foi uma das grandes referências culturais do estado, com uma trajetória marcada por sua incansável atuação como gestora e ativista. Entre suas inúmeras contribuições, foi presidente da Fundação de Cultura do Acre, fundadora da Federação de Teatro do Acre e do grupo folclórico Jabuti Bumbá, deixando um legado que seguirá vivo nas futuras gerações de artistas e culturalistas.

