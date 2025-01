Jessica Sales e Marcus Alexandre serão candidatos em 2026, mirando Senado e até cargo de vice ao Governo

O ContilNet aproveitou a cerimônia de recondução do ex-prefeito Vagner Sales ao cargo de presidente da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), nesta sexta-feira (17), para sondar duas grandes lideranças do partido sobre as eleições de 2026.

Na ocasião, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e a ex-deputada federal Jessica Sales – ambos derrotados nas eleições de 2024, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, respectivamente – declararam que serão candidatos em 2026.

Marcus disse que tem duas certezas: a de que será candidato em 2026 e a de que seguirá com o MDB.

“O que posso dizer é que tomei duas decisões: a de que seguirei com o MDB e a de que serei candidato em 2026, disputando até na chapa majoritária, se assim for preciso, mas não decidi ainda qual será o cargo, porque isso depende de uma longa discussão”, afirmou o emedebista.

Jessica Sales, da mesma forma, se colocou à disposição do partido para disputar um cargo em 2026, mas não especificou qual. Seu pai, Vagner Sales, disse que o interesse da filha é por uma vaga no Senado.

“O interesse é disputar vice, Senado, governo, mas isso vai depender muito do comportamento de outros partidos. O que posso dizer é: estou do Senado para cima. É o que eu gostaria”, disse a ex-deputada.