Jimmy Fallon usa indicação de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar para zombar Joe Biden

No esquete de abertura do programa americano ‘The Tonight Show ‘ de quinta-feira (23), o apresentador Jimmy Fallon fez uma piada com o nome do longa brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ e os últimos meses do governo de Joe Biden.

Apresentador faz piada com filme ‘Ainda Estou Aqui’

Fallon, ao citar os filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme, comentou: “O filme ‘Ainda Estou Aqui’ foi nomeado para ‘Melhor Filme’. É um filme sobre os seis últimos meses de Joe Biden no cargo”. Ele finaliza a brincadeira com um “Olá? Olá?”, como se Biden tivesse sido esquecido durante a campanha presidencial.

A brincadeira tem gerado muitas discussões nas redes sociais. Muitos brasileiros não gostaram do fato de o apresentador ter feito piada com um filme sobre ditadura. Por outro lado, alguns internautas não viram problema na fala, argumentando que ele não estava se referindo ao filme em si, mas ao título e à sua relação com o ex-presidente.

“Não vão criar treta com o.Jimmy também por causa dessa besteira. Ele não depreciou o filme, apenas fez uma piada com o título e o ex presidente. E ainda com isso colocou o filme em evidência, que é tudo o que a gente precisa nessa fase da campanha”, diz uma internauta.

“E o filme se tratando sobre ditadura essa piada não se cabia, ele realmente não assistiu ao filme”, comentou outra.