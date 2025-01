João Fonseca vence britânico e está na final do Challenger 125 de Camberra

João Fonseca segue brilhando em 2025. O brasileiro está disputando o torneio Challenger de Camberra, na Austrália, e já venceu seu terceiro duelo no ano. João encarou o britânico Jacob Fearnley e se saiu vencedor por 2 sets a 0, com as parciais de duplo 6/3. Com o resultado, Fonseca avança para a final do torneio e encara o americano Ethan Quinn, que derrotou o espanhol Martin Landaluce na outra semi.