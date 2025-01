Jogos desta segunda-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Inglês, com o confronto entre Chelsea e Wolves, e o clássico Nacional-URU x Peñarol, pela Série Rio de la Plata, são os destaques do futebol desta segunda-feira, 20.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Turco, Paulistão, Campeonato Pernambucano, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

14h – Al Ettifaq x Al Ahli – Canal GOA

Campeonato Turco

14h – Trabzonspor x Sivasspor – Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 – Mirandés x Málaga – Disney+

Campeonato Italiano

16h45 – Como x Udinese – Disney+

Campeonato Inglês

17h – Chelsea x Wolves – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Villarreal x Mallorca – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

17h15 – Boavista x Casa Pia – Disney+

Campeonato Capixaba

19h – Porto Vitória x Real Noroeste – TVE Espírito Santo (Youtube)

Paulistão

20h – Botafogo-SP x São Paulo – Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Pernambucano

20h – Petrolina x Maguary – TV FPF Betnacional (Youtube)

Campeonato Mexicano Feminino

20h – Atlético San Luis feminino x Tijuana feminino – Disney+

Série Rio de la Plata

21h – Nacional-URU x Peñarol – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Chelsea x Wolves; veja horário

O jogo Chelsea x Wolves terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Que horas é o clássico Nacional-URU x Peñarol?

O jogo Nacional-URU x Peñarol terá transmissão ao vivo na Disney+, às 21h.

Qual canal irá passar o jogo Botafogo-SP x São Paulo hoje?

O jogo Botafogo-SP x São Paulo terá transmissão ao vivo no Uol Play, Nosso Futebol e Zapping, às 20h.

