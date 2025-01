Jogos desta sexta-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão, Roma contra Genoa pelo Campeonato Italiano e Benfica contra Famalicão pelo Campeonato Português são os destaques do futebol desta sexta-feira, 17.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Inglês feminino, Segunda Divisão do Campeonato Alemão, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

14h – Al Taawoun x Al Nassr – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Turco

14h – Hatayspor x Galatasaray – Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Fortuna Dusseldorf x SV Darmstadt 98 – Onefootball

14h30 – Jahn Regensburg x Hannover – Onefootball

Campeonato Inglês feminino

16h – Liverpool feminino x Brighton feminino – Disney+

Campeonato Alemão

16h30 – Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Sportv, CazéTV e Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 – Cartagena x Oviedo – Disney+

Campeonato Italiano

16h45 – Roma x Genoa – ESPN e Disney+

Campeonato Belga

16h45 – Gent x Charleroi – Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Burnley x Sunderland – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Espanyol x Real Valladolid – Disney+

Campeonato Português

17h15 – Benfica x Famalicão – ESPN 4 e Disney+

Amistosos

20h – River Plate x Universidad de Chile – Disney+

Serie Rio de la Plata

20h – Unión Santa Fé x Atlético Tucumán – Disney+

22h – Nacional x Olimpia – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund; veja horário

O jogo Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo no Sportv, CazéTV e Onefootball, às 16h30.

Que horas é o jogo Roma contra Genoa pelo Italiano?

O jogo Roma x Genoa terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

Qual canal irá passar Benfica x Famalicão pelo Campeonato Português?

O jogo Benfica x Famalicão terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+, às 17h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

16h30 – Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Campeonato Alemão

Disney+ (ESPN)

16h45 – Roma x Genoa – Campeonato Italiano

17h15 – Benfica x Famalicão – Campeonato Português

BandSports

14h – Al Taawoun x Al Nassr – Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+(ESPN)

14h – Hatayspor x Galatasaray – Campeonato Turco

16h – Liverpool feminino x Brighton feminino – Campeonato Inglês feminino

16h30 – Cartagena x Oviedo – Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h45 – Roma x Genoa – Campeonato Italiano

16h45 – Gent x Charleroi – Campeonato Belga

17h – Burnley x Sunderland – Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Espanyol x Real Valladolid – Campeonato Espanhol

17h15 – Benfica x Famalicão – Campeonato Português

20h – River Plate x Universidad de Chile – Amistoso

20h – Unión Santa Fé x Atlético Tucumán – Serie Rio de la Plata

22h – Nacional x Olimpia – Serie Rio de la Plata

Onefootball

14h30 – Fortuna Dusseldorf x SV Darmstadt 98 – Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Jahn Regensburg x Hannover – Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

16h30 – Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Campeonato Alemão

CazéTV

16h30 – Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Campeonato Alemão

Canal GOAT