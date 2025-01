Jovem baleada na cabeça pela PRF já responde a estímulos; disse eu te amo

A linda jovem de 26 anos recebe todo dia a visita da mãe Dona Dayse, no hospital Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. A própria equipe de saúde está surpresa com a recuperação de Juliana.

Juliana Rangel abre os olhos, está consciente, já sente os membros, e conversou com a família nesta sexta (3). Fazendo gestos labiais, ela disse que ama os familiares e revelou que quer ir para casa.

“Minha filha é um milagre”. A mãe da jovem Juliana Leite, baleada na cabeça pela PRF no Rio de Janeiro na véspera de Natal, agradece pela filha ter sobrevivido e por já responder aos estímulos.

“Eu estava vindo na Washington Luiz, ligaram a sirene e eu liguei a seta para encostar e já foram ‘metendo” bala no meu carro. Acertou um tiro de fuzil na cabeça da minha filha. A bala que acertou ela [sic] pegou no meu dedo. Meu carro todo cheio de bala, sem eu fazer nada. Ainda falaram que fui eu que atirei”, contou Alexandre.

O desespero

Sem entender ainda o que estava acontecendo, os pais entraram em desespero quando perceberam que Juliana havia sido baleada na cabeça durante a abordagem da PRF.

“Meu Deus do céu, não acredito! A minha filha!”, grita Alexandre em uma das gravações feitas por alguém que passava pelo local.

A jovem foi levada às pressas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ela foi entubada e logo passou por uma cirurgia. Seu quadro de saúde era gravíssimo.

Agentes afastados

Os policiais rodoviários envolvidos na abordagem prestaram depoimentos e a Corregedoria-Geral da PRF, em Brasília, determinou a abertura de um procedimento interno para apurar os fatos.

Segundo a corporação, os agentes envolvidos foram afastados “preventivamente de todas as atividades operacionais”.

Eles dizem lamentar profundamente o episódio e que vão colaborar com a Polícia Federal no fornecimento de informações que ajudem nas investigações.

Um verdadeiro milagre

E essa jovem é forte! A família dela também.

“Eu já disse ‘eu te amo’ tantas vezes, e ela me respondeu com os lábios que me ama. Todos os médicos dizem que ela é um milagre. O tiro arrancou um pedaço da orelha dela, mas os médicos disseram que, quando ela estiver melhor, vão fazer uma cirurgia plástica para recolocar o pedaço.” contou Dayse Rangel, mãe de Juliana, ao jornal O Globo.

De acordo com o boletim do médico, Juliana fez uma traqueostomia e está em ventilação mecânica de suporte, tolerando a ausência de sedação e segue com quadro de saúde progressivamente estável.

“Ela está começando a interagir, com pressão arterial estável. Realizamos uma tomografia do crânio e não houve novos achados . Está tudo dentro do esperado”, disse Dr. Almeida.

Juliana, continue lutando, tendo força e não perca a fé!

Logo você estará em casa com sua família, abraçando seus pais e tendo a certeza de que você não apenas vivenciou, você foi um milagre nesse mundo!

Viva querida!