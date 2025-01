Jovem baleada pela PRF não depende mais de ventilação mecânica e caminha com auxílio

O informe do Hospital municipalizado Adão Pereira Nunes informava até sexta-feira (17) que a paciente estava em processo de desmame da ventilação mecânica, ficando fora do suporte durante períodos do dia. Neste sábado, os profissionais de Saúde contaram que ela “segue respirando através da traqueostomia, e após retornar para a ventilação mecânica em 7 de janeiro, conseguiu completar o processo de desmame, não dependendo mais do suporte de ventilação mecânica”.