Jovem de 22 anos é baleado cinco vezes e entra em cemitério para escapar da morte

Ruan Sobral da Silva, de 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (22), nas proximidades de um cemitério localizado na Vila Extrema, no Estado de Rondônia.

De acordo com informações fornecidas pela própria vítima, ele caminhava em uma via pública próxima ao cemitério e se dirigia a um bar, onde iria se encontrar com amigos, quando foi surpreendido por criminosos em um veículo modelo Gol, de cor branco. Um dos ocupantes desceu do carro e, armado, efetuou nove disparos. Ruan foi atingido por cinco deles: um no braço, dois no abdômen e dois no tórax.

Para escapar, Ruan conseguiu pular para dentro do cemitério e pediu ajuda a moradores da região, que o socorreram. Eles o colocaram em um carro e o levaram ao Hospital da Vila Extrema. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde chegou em estado grave e foi encaminhado diretamente ao Centro Cirúrgico.

A Polícia Militar de Rondônia esteve no local, colheu informações e realizou rondas ostensivas na tentativa de localizar os suspeitos, mas não obteve sucesso.

Segundo informações preliminares da polícia, a tentativa de homicídio pode estar relacionada a um possível acerto de contas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Rondônia.