O corpo de Verônica Cabral Viana, de 23 anos, foi encontrado em uma casa abandonada no município de Tarauacá, interior do Acre, na manhã desta terça-feira (7). A descoberta foi feita por um trabalhador que, ao avistar o corpo, acionou o Disque 190 para informar o ocorrido.

A Polícia Militar (PM-AC) isolou a área, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Verônica foi identificada por testemunhas como dependente química e por viver em situação de rua.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a jovem apresentava um ferimento no dedo anelar. No entanto, apenas o exame de autópsia poderá determinar a causa da morte. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para perícia.

“Todas as informações são preliminares, ainda não é possível dizer se foi uma queda ou um assassinato”, informou o delegado José Ronério, responsável pela investigação do caso.