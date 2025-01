Jovem de 23 anos vai representar o Acre no Miss Mundo 2025; conheça

A jovem estudante de enfermagem Cleiciana Lima, de 23 anos, foi escolhida como a nova Miss Acre Mundo 2025. Natural de Cruzeiro do Sul, ela vai representar o Estado do Acre na 64ª edição do Miss Brasil Mundo deste ano, uma das mais importantes competições de beleza do país.

De acordo com a coordenação do evento, a data ainda não foi definida, mas o local será no Rio Grande do Sul, entre os meses de junho e julho.

Sobre Cleiciana, ela diz que tem como principais paixões a leitura de bons livros, andar a cavalo e, como uma boa acreana, ter contato com a natureza. A jovem se disse honrada em representar o Acre. “Com certeza, é um grande sonho representar o Acre no Miss Brasil Mundo. Vou me preparar da melhor forma para representar todos os acreanos da melhor forma possível”, destacou.

Sidney Lins, representante do concurso no Acre, relatou que os meses que antecedem o concurso serão de preparação para Cleiciana. “Agora, começa de fato a preparação com a dieta, academia, a questão estética. Uma parte que é importante é a oratória, algo que conta muito nos concursos. Outra coisa é realizar uma ação social, toda candidata precisa mostrar seu compromisso social. Estamos muito confiantes com a participação da nossa representante”, explicou.