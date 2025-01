Jovem reage a assalto e leva facada no peito durante fuga em Rio Branco; Força Tática do 1º BPM auxilia vítima

Um jovem de 25 anos reagiu a um assalto na noite deste sábado (11), na ponte sobre o igarapé São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele trafegava no sentido bairro-centro pela Estrada do São Francisco quando foi abordado por criminosos que o obrigaram a parar sobre a ponte e anunciaram o assalto.

Durante a ação, o capacete do jovem foi levado. Ao perceber um momento de distração dos assaltantes, ele ligou a moto e fugiu rapidamente do local. No entanto, um dos bandidos, armado com uma faca, conseguiu feri-lo com um golpe no peito.

Mesmo ferido, o jovem percorreu cerca de 1 km com a motocicleta modelo Crisser, de cor vermelha, até que o veículo parou na Travessa Guarani, no bairro Aviário, devido à falta de combustível.

Populares que viram o rapaz sangrando ao lado da moto acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para prestar os primeiros socorros. Como o ferimento era superficial, a vítima recusou o transporte até uma unidade de saúde.

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações e acionaram, via Copom, as guarnições do 3º Batalhão para realizar rondas ostensivas na região do São Francisco.

Demonstrando solidariedade, os policiais da Força Tática levaram a moto da vítima a um posto de gasolina e auxiliaram no seu retorno para casa, já que ele estava sem capacete. Vale destacar o comprometimento da equipe da Força Tática do 1º BPM, que atua com rapidez e eficiência, sempre em prol da população, reforçando o lema “servir e proteger”.

Apesar da gravidade do ocorrido, o jovem optou por não registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia.