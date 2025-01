Juliette e noivo fazem tatuagem de casal: “Enlouqueci”

A influenciadora e ex-BBB Juliette, 35, usou as redes sociais para mostrar que fez uma tatuagem de casal com o noivo Kaique Cerveny.

“Enlouqueci”, disse Juliette no vídeo publicado no Instagram neste sábado (18). Nas imagens, a influenciadora mostra o processo do “desenho” escolhido e o momento em que cada um do casal tatua na região do cóccix.

Juliette escreveu “boyzinho”, enquanto Kaique tatuou “boyzinha”. A palavra é um apelido carinhoso usado constantemente pelos dois em postagens nas redes sociais.

Além disso, ao que tudo indica, “boyzinho” faz referência a uma nova música da cantora, ainda não lançada. Isso porque, ao fundo do vídeo, Juliette aparece cantando um trecho de uma canção ainda não identificada.

Juliette foi pedida em casamento por Kaique Cerveny no início de dezembro de 2024. O pedido aconteceu durante festa de aniversário da cantora, que completou 35 anos. Os dois assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2023.

Confira o resultado da tatuagem: