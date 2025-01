Justin Bieber volta a seguir Hailey e posta fotos com ela e com o filho

O cantor Justin Bieber, 30, voltou a seguir a mulher, a modelo Hailey Bieber, 28, e compartilhou novas fotos nesta terça-feira (21) com ela e com o filho do casal, Jack Blues Bieber.

Além de fotos românticas com Hailey, após rumores de fim do casamento, o artista também apareceu segurando o filho no colo, sem mostrar o rosto do menino.

Nos registros, Justin Bieber também apareceu com amigos e mostrou momentos na natureza durante sua viagem para Aspen, no Colorado, Estados Unidos.

A foto em que aparece com o filho, no entanto, foi a que mais chamou atenção dos fãs, já que o casal não revelou o rosto do menino desde seu nascimento, anunciado em agosto de 2024.

“Meu Deus do céu, agora temos a cabeça do Jack inteira, estou quase terminando de montar”, brincou uma fã brasileira. “Cada vez mais ele mostra um pouquinho do baby”, comentou outra.

Mais cedo, Justin Bieber usou as redes sociais para explicar o motivo de sua conta no Instagram ter parado de seguir a esposa.

Segundo ele, outra pessoa parou de seguir Hailey. “Alguém entrou na minha conta e deixou de seguir minha esposa. A merda está ficando séria aqui”, disse.

Confira: