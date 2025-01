Vem aí! A prefeitura do Rio de Janeiro está preparando mais um show gratuito nas praias de Copacabana com uma diva pop. Desta vez, Lady Gaga deve se apresentar em maio.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, Lady Gaga fará um show na Praia de Copacabana no Rio de Janeiro, em 3 de maio, às 21h. Isso porque Bernardo Fellows, chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro, teria assinado um pedido para a produtora na madrugada desta terça-feira (14/1).

