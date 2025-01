Léo Picon abre jogo sobre jornada de celibato: “Dias parecem semanas”

O influenciador Léo Picon, de 28 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um relato sobre o processo que passou de celibato. Em postagem no X (antigo Twitter), na na madrugada desta quinta-feira (30/1), ele foi honesto e direto ao falar sobre o tema, afirmando que os “dias parecem semanas”.

Segundo o relato, um dos motivos para ele tomar a decisão, foi ler um artigo sobre a retenção seminal, prática de evitar a ejaculação. Após ler sobre a retenção seminal e seus benefícios, ele decidiu tentar transar sem ejacular. “Foi bem maneiro, mas meu saco ficou doendo muito. Parecia que eu ia perder ele”, brincou no texto, afirmando que o momento exigiu muita concentração.

Quem é Léo Picon?

Leo Picon ficou muito conhecido em 2009, quando apareceu como um dos Colírios da revista Capricho, aos 13 anos.

Ainda nos primeiros passos na internet, Léo era usuário frequente do Orkut e criou uma forte base de fãs adolescentes.

Ele também se tornou uma personalidade famosa bem cedo, ganhando público nas redes sociais conforme elas iam ficando mais populares, incluindo o X (antigo Twitter) e o Instagram, onde soma 1,1 milhões e 5,3 milhões de seguidores, respectivamente.

Além de influenciador, Léo também é empresário, sendo dono de marcas de roupas, uma hamburgueria e uma empresa de marketing.

Em 2022, chamou ainda mais atenção nas redes sociais quando a irmã dele, Jade Picon, entrou no Big Brother Brasil. Durante a trajetória dela no programa, Léo fez vários vídeos tirando sarro da irmã.

Dois anos mais tarde, em 2024, ele se envolveu em uma polêmica ao defender a escala 6×1 de trabalho. O influenciador foi duramente criticado nas redes sociais, mas manteve a posição sobre o tema.

Após a experiência de não ejacular não ter dado certo, Léo Picon passou a se observar mais e percebeu o que ele batizou de “matrix do sexo”. “Uma matrix onde as pessoas ficam presas no objetivo de transar. Muito do que elas fazem é com esse objetivo, dispersam a energia e foco em um objetivo que, muitas vezes, fracassa, mas que, quando conquistado, não as leva a lugar nenhum”, explicou.

Na sequência, ele relata situações em que esteve nessa “matrix” e diz que depois se sentiu “um merda”. Picon também refletiu se as atitudes dele sobre o sexo seriam um vício e decidiu iniciar um período de um mês de celibato.

“Se eu não conseguir atravessar isso, eu não tenho mais controle sobre mim, e eu quero sentir os benefícios da retenção seminal. Desde sábado as tentações aparecem, mas me sinto com a mente blindada.”

O influenciador ainda deixou um recado para os seguidores. “Você que me encontrar por aí, saiba que estou elevado, meu sêmen está sendo fermentado no meu saco e mandando proteína para meu cérebro. Nada pode me parar agora”, finalizou.