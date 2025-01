Líder do Bonde dos 13 é executado a tiros em ramal no Segundo Distrito de Rio Branco

João Carlos Freitas Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Nego João”, foi morto com vários tiros na manhã desta quinta-feira (9), no Ramal do Pica-pau, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Nego João” era considerado de alta periculosidade e apontado como líder do Bonde dos 13 na região do Ramal do Pica-pau. O criminoso tinha várias passagens pela polícia e estava foragido do Sistema Prisional de Rio Branco, após cortar a tornozeleira eletrônica.

Na manhã desta quinta-feira, o foragido caminhava por uma das travessas do ramal quando foi surpreendido por três criminosos, moradores da região. Armados com armas de fogo fornecidas por uma facção rival, os suspeitos dispararam várias vezes contra “Nego João”. Ele ainda tentou correr para se proteger, mas caiu morto sob uma mangueira. Após o crime, os assassinos fugiram.

Moradores que encontraram o homem ferido acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas os socorristas apenas constataram o óbito de “Nego João”.

Policiais militares isolaram a área e acionaram a perícia criminal e os auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), realizaram os levantamentos iniciais, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A prisão mais recente de “Nego João”

João Carlos Freitas Ferreira, de 31 anos na época, foi preso na noite do dia 13 de novembro do ano passado, na Travessa Liberdade, acessada pelo Ramal do Pica-pau, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento tático no ramal, área dominada pela facção Bonde dos 13. Durante a ação, um indivíduo que avistou a viatura fugiu para uma área de mata, não sendo capturado naquele momento.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e, ao perceberem uma movimentação suspeita, localizaram “Nego João” escondido dentro de uma caixa d’água. Ele estava com uma escopeta calibre 28, seis munições intactas e três deflagradas.

De acordo com a polícia, “Nego João” era líder do Bonde dos 13 no Ramal do Pica-pau e, como chefe local, teria ameaçado moradores, expulsado pessoas de suas casas e se apropriado de imóveis. Ele também possuía passagem por roubo.

Diante dos fatos, “Nego João” foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a arma e as munições, para que as providências legais fossem tomadas.