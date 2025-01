Líder isolado, PSG vence Saint-Étienne (2-1) com dois gols de Dembelé

Em seu primeiro jogo de 2025 na Ligue 1 e último do primeiro turno, o líder Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 2 a 1 com uma ‘dobradinha’ de Ousmane Dembélé, neste domingo (12) no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Com seus dois gols marcados no primeiro tempo (13′ e 23′ de pênalti), o ex-atacante do Barcelona chega a dez gols no campeonato francês e a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique mantém a confortável vantagem de sete pontos sobre o Olympique de Marselha (2º).

O Saint-Étienne, apesar de ter diminuído a diferença na segunda etapa com um belo gol de falta do atacante georgiano Zuriko Davitashvili (64′), continua preso na parte inferior da tabela, em 16º.

Também este domingo, o Lens entrou na luta pela classificação para as competições europeias depois de vencer por 2 a 1 na visita ao Le Havre. O time ‘Sangue e Ouro’ está em sétimo lugar, a um ponto do Lyon (6º), que havia perdido no sábado para o Brest (2-1) fora de casa.

O Lens vai receber o PSG no próximo sábado, no início do segundo turno.

Com esta quinta derrota consecutiva, o time da Normandia se mantém na penúltima posição (12 pontos) que leva à queda para a Ligue 2.

As coisas parecem ainda piores para o último colocado Montpellier, que perdeu em casa para um adversário direto, o Angers (2-1), e está a 7 pontos da zona de salvação.