Lisa Marie Presley fala de relação com mãe, Priscilla: “Nunca foi minha amiga”

A cantora Lisa Marie Presley (1968–2023) falou de sua relação com a mãe, a atriz e empresária Priscilla Presley, 79, em seu livro “Rumo ao Grande Mistério: Memórias”, que foi lançado em outubro de 2024.

Logo nos primeiros capítulos, a filha única do cantor Elvis Presley (1935-1977) cita que Priscilla cogitou tentar cair do cavalo para provocar um aborto e que não queria engordar devido à gravidez. “Eu fui um pé no saco para ela de imediato e sempre senti que não era desejada”, revela.

“Acredito que os fetos sentem a energia desde o útero, então talvez eu já tenha sacado essa vibração de tentar se livrar de mim. Um dia ela meio que decidiu ter o bebê, mas na época não demonstrava grandes instintos maternais. Talvez esse seja o meu problema”, contou na sequência.

Em outro trecho da produção, ela menciona que entende que sua mãe foi forte e se preocupava com a possibilidade dela ser uma criança mimada.

“Ela era muito rigorosa, na verdade. Nunca foi minha amiga, alguém com quem eu pudesse conversar. Eu sentia que era um troféu. Ela queria que eu tivesse um baile de debutante — eu nem sabia o que era isso, mas ela sempre quis um. Queria que eu me formasse. Eu achava que ela devia ter tido uma filha diferente”, acrescenta.

Ao longo do livro, ela relembra outros traumas de infância, como os episódios em que sofreu abuso do ator e modelo Michael Edwards, um dos namorados da mãe, quando tinha apenas 10 anos.

Algumas páginas para frente, Riley Keough, a filha de Lisa Marie, que também co-escreveu o livro, deu um panorama da relação de Lisa e Priscilla, com o passar dos anos.

“Alguns anos antes de eu nascer, Priscilla teve um segundo filho, chamado Navarone, fruto do relacionamento entre a atriz norte-americana e o produtor brasileiro Marco Garibaldi. Priscilla era mãe novamente, e minha mãe também, então elas passavam muito tempo juntas porque tinham filhos pequenos”, conta.

Por fim, ela explica que a maternidade acabou se tornando um ponto de entendimento entre elas, um recomeço e um “cessar-fogo”, no entanto, Riley explica que sua mãe tinha certo ciúme de Navarone, pois sabia que aquele era “o garotinho que Priscilla adorava”.

Neste domingo (12), completam-se 2 anos da morte de Lisa Marie Presley. A filha de Elvis faleceu aos 54 anos, horas após ser hospitalizada após uma aparente parada cardíaca. Posteriormente, um relatório do Los Angeles County Medical Examiner afirmou que a morte da cantora foi causada por uma “sequela de uma obstrução do intestino delgado”.