Longo visita Associação Comercial de Cruzeiro do Sul para conhecer demandas empresariais

Dentre os temas abordados pelo parlamentar, destacou-se a possível interdição da ponte do Caeté e seus efeitos na economia local.

O deputado Pedro Longo realizou uma visita institucional à sede da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (14), acompanhado pela recém-eleita vereadora Valéria Lima (PP).

Na oportunidade, o parlamentar colocou seu mandato à disposição dos novos dirigentes da tradicional instituição e reiterou seu compromisso com as pautas do setor empresarial.

Dentre os temas abordados, destacaram-se as preocupações com a provável interdição da ponte do Rio Caeté em Sena Madureira, que deverá ser substituída por uma nova estrutura, obra que deverá impactar o tráfego e os custos do frete desde Manoel Urbano até Mâncio Lima.

Longo relatou as tratativas que teve com o DNIT, buscando fórmulas que reduzam ao máximo os transtornos para a população durante o período da obra, destacando a boa vontade do superintendente Ricardo Araújo em dialogar com os afetados.

Outros temas abordados foram a retomada de grupos de trabalho sobre a integração regional com o Peru, especialmente com as autoridades e empresários de Pucallpa, e também sobre a segurança pública em Cruzeiro do Sul.

O presidente Jairo Bandeira e a vice-presidente Núcia Melo agradeceram a visita do deputado e o apoio que a entidade vem recebendo, especialmente por meio das emendas para o CEANON, que desenvolve atividades sociais para comunidades vulneráveis.