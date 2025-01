LTA Sul 2025: Tinowns explica busca por time antes de renovação

De 2024 para 2025, a LOUD passou por duas alterações no elenco de jogadores: trouxe de volta o caçador Yoo-joon “Wiz”, campeão com a KaBuM do 1º Split do CBLOL 2020, para o lugar de Jong-hoon “Croc”, que saiu para servir o Exército da Coreia do Sul, e contratou o suporte Dong-keon “Winsome” para substituir Ygor “RedBert”.