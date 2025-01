Lucas Lucco diz que namoro quase acabou após publicar ‘nude’ sem querer nas redes sociais

Lucas Lucco afirmou que seu relacionamento quase não sobreviveu à publicação de um vídeo em que mostrava suas partes íntimas nas redes sociais. O cantor contou que a namorada, a modelo Amanda Mïzukawa, ficou incomodada com o episódio.

“Foi mano, a Amanda quase terminou comigo”, afirmou o cantor em entrevista ao Podshape. O podcast, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, vai ao ar neste domingo (19), às 19h, e teve trechos antecipados à imprensa.

Diogo, que contou ter encontrado Lucas no dia seguinte à publicação do vídeo, comentou a reação do amigo. “Ele falou: ‘Me fudeu com minha mulher, não sei o quê… Ela odiou’.”

O amigo chegou a brincar com o cantor na ocasião. “Eu falei que você estava biscoitando na internet”, contou. “Quem vai querer mostrar o ‘bigulim’ de propósito na internet”, teria respondido, bravo, Lucas.

O convidado ainda explicou o que ocorreu para que ele postasse o vídeo sem perceber que era possível ver seu pênis nas imagens. “Eu acabo de gravar já clico na setinha com o dedo molhado mesmo. Ai, eu fui para uma reunião e tal”, disse.

Segundo ele, até tentaram avisá-lo durante o encontro, mas ele só ficou sabendo mesmo quando terminou o que estava fazendo. “Meu irmão me ligou para caramba”, disse. “Aí saiu da sala, e o celular torando de mensagem”, completou Diogo.