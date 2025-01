Lula: “Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui”

Dois anos após os atos antidemocráticos que marcaram o dia 8 de janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso contundente em defesa da democracia em cerimônia na Esplanada, palco dos ataques. Durante uma programação especial para relembrar a data, o petista parafraseou o título do filme de Walter Salles, Ainda estou aqui, para reafirmar a força e a resiliência do regime democrático no Brasil.

“Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023”, declarou o presidente, recebendo aplausos dos presentes.

Em tom firme, Lula destacou a importância de não esquecer os acontecimentos de 8/1, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em um ataque sem precedentes à democracia brasileira. “Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça”, enfatizou.

O chefe do Executivo também reafirmou o compromisso do governo com a investigação e punição dos responsáveis pelos atos, incluindo os envolvidos em um plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

“Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência”, assegurou.

Um “amante da democracia”

Em uma declaração que chamou atenção, Lula comparou sua paixão pela democracia ao sentimento de um amante, destacando sua devoção ao sistema democrático. “Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia”, disse o presidente, arrancando risos e aplausos do público.

A fala reflete a postura combativa de Lula diante de qualquer tentativa de enfraquecer as instituições democráticas. “Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativas de golpe”, reiterou.